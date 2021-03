LE DÉBAT - FÉMINISME : LA RÉVOLUTION...POUR TOUTES ?

Le Débat de France 24 - lundi 8 mars 2021

"L'avenir de l'homme c'est la femme". Rarement la formule du poète Aragon aura semblé si prémonitoire. Depuis 44 ans, la journée du 8 mars consacrée par l'ONU à la lutte pour les droits des femmes est l'occasion de faire le point sur la condition féminine à travers le monde. Mais la crise du Covid-19 conjuguée au mouvement #MeToo lui donne cette fois un ton particulier. Et si nous étions en train d'assister ni plus ni moins à une révolution ? Cette lutte mondiale contre le coronavirus marque la montée d'une nouvelle génération féminine. Une révolution... partout et pour toutes ? Une émission préparée par Mélissa Kalaydjian, Flore Simon et Morgane Minair. #DebatF24