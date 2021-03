Visite historique du pape en Irak : François conclut sa visite devant des milliers de fidèles

Le pape François a achevé le 8 mars sa visite historique en Irak et décollé de l'aéroport de Bagdad après avoir visité des villes ravagées par les conflits, rencontré des dirigeants musulmans et chrétiens et prêché la paix et la coexistence.