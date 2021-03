LE DÉBAT - BRÉSIL : LULA RÉHABILITÉ ?

Le Débat de France 24 - mardi 9 mars 2021 © France 24

Vidéo par : Raphaël KAHANE Suivre

On le croyait fini, son passé politique - glorieux - derrière lui. C'est un véritable coup de théâtre auquel on vient d'assister au Brésil où un juge de la Cour suprême Edson Fachin ordonne l'annulation de toutes les condamnations contre Lula. L'ancien président un temps emprisonné pour corruption voit du coup son horizon dégagé. À brève échéance du moins, mais suffisamment pour entrevoir une nouvelle candidature. L'élection présidentielle au Brésil aura lieu dans un an et demi seulement. Lula éligible : les électeurs vont-ils l'absoudre ? Une émission préparée par Élise Duffau, Flore Simon et Morgane Minair. #DebatF24