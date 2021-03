LE DÉBAT - SÉNÉGAL : AVIS DE TEMPÊTE ?

Le Débat de France 24 - mercredi 10 mars 2021

Va-t-on vers un mouvement parti pour durer au Sénégal ? Depuis une semaine, le pays est saisi d'une vague de contestation inédite en près d'une décennie. En cause, le sort réservé à un adversaire du pouvoir : Ousmane Sonko. Lui qui porte un discours de rupture - rupture avec les privilèges de l'élite, la corruption, la dépendance aussi vis-à-vis de l'étranger. Autant de grenades dégoupillées qui lui vaudraient selon ses partisans les accusations de viol et trouble à l'ordre public. Libéré mais sous contrôle judiciaire, Ousmane Sonko appelle à poursuivre la mobilisation pacifiquement. Une émission préparée par Élise Duffau, Flore Simon et Morgane Minair. #DebatF24