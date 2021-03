LE DÉBAT - SYRIE - 10 ANS DE CONFLIT : LA POLITIQUE DE LA TERRE BRÛLÉE ?

Le Débat de France 24 - lundi 15 mars 2021 © France 24

Vidéo par : Raphaël KAHANE Suivre

Au début du soulèvement en Syrie il y a dix ans, peu pensent Bachar al-Assad capable de se maintenir au pouvoir. C'était sans compter l'enlisement de l'opposition, le morcellement de la rébellion et finalement l'intervention de la Russie. Aidée sur le terrain par l'Iran, Moscou a quasiment rendu les clés du pays au président syrien qui contrôle à nouveau la majorité de son territoire aujourd'hui. Mais à quel prix ? Selon l'Observatoire syrien des Droits de l'Homme, la guerre a fait 388 000 morts, sans compter les 88 000 prisonniers disparus et des 12 millions de Syriens poussés à l'exil. Une émission préparée par Arnaud Le Pape et Morgane Minair. #DebatF24