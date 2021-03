Vaccination avec AstraZeneca : le premier ministre Jean Castex montre l'exemple

En France, le chef du gouvernement Jean Castex a donné l'exemple vendredi en recevant une première dose. La Haute autorité de santé (HAS) française avait donné son feu vert plus tôt dans la journée à la reprise "sans délai" de la vaccination avec AstraZeneca, tout en recommandant de le réserver aux personnes de 55 ans et plus.