Quel bilan pour la rencontre États-Unis / Chine ?

Vidéo par : Bilal TARABEY

Des discussions difficiles mais franches avec la Chine, de l'aveu des Etats-Unis. Les représentants chinois et américains se sont entretenus durant deux jours. Les deux parties ont évoqué notamment les violations des droits de l'Homme commises par Pékin au Xinjiang, au Tibet et à Hong Kong. Ils ont aussi parlé des cyberattaques et des pressions exercées sur Taïwan. Le bilan de ces deux jours de discussions avec notre journaliste Bilal Tarabey.