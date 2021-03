PRINTEMPS ARABE

ÉGYPTE : 10 ans après le Printemps arabe, Malak et Ben racontent leur révolution (épisode 2/5)

Égypte : la jeunesse raconte sa révolution © Adel Gastel / Juliette Montilly

En 2011, un vent de révolte souffle sur le monde arabe : le peuple exige la démocratie. Dans la rue, les "dégage" résonnent aux oreilles des régimes autoritaires. En première ligne, la jeunesse. Elle qui a porté la révolution se demande parfois ce qu'il reste à célébrer aujourd'hui.France 24 a recueilli les témoignages de dix jeunes hommes et femmes, originaires de cinq pays différents. Dans ce deuxième épisode, cap sur l'​Égypte. Et s’il fallait tout recommencer ? C’est la question que se posent Malak et "Ben". Eux qui, en 2011, assistaient à la chute de Hosni Moubarak.