Mort de Bertrand Tavernier : le réalisateur s'est éteint à l'âge de 79 ans

Réalisateur phare et "encyclopédie du 7e art": mort à 79 ans, Bertrand Tavernier laisse la marque d'un cinéaste humaniste, érudit et engagé, admiré au-delà des frontières et apprécié d'un large public.