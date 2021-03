Covid-19 : l'action de l'armée pour désinfecter les lits d'hôpitaux

Il y a un le président lançait une mission de protection sanitaire et logistique qui mobilise des militaires pour lutter contre cette épidémie. Déployés dans ce cadre, le deuxième Dragon, un régiment de cavalerie le seul en France à faire face aux menaces non conventionnelles (nucléaire, biologique et chimique). Immersion au sein de l'unité qui se livre à un exercice de désinfection d'une chambre d'hôpital.