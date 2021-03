LE DÉBAT - ZAMBIE, LES NOUVEAUX PATRONS : ENQUÊTE AU CŒUR DE LA CHINAFRIQUE

Vidéo par : Raphaël KAHANE Suivre

La Chine fait l'objet d'une méfiance croissante de la part des occidentaux. D'économique, la confrontation est en passe de basculer à l'affrontement politique. Parmi les régions du globe où la rivalité est déjà perceptible, il y a bien évidemment l'Afrique, continent autrefois colonisé par les "vieilles" puissances européennes et désormais au cœur des attentions chinoises. Une équipe de France 24 s'est rendue en Zambie, l'une des principales destinations des investissements chinois sur le continent. C'est aussi l'un des pays les plus endettés vis-à-vis de la Chine. Une émission préparée par Mélissa Kalaydjian, Flore Simon et Morgane Minair. #DebatF24