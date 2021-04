LE DÉBAT - COVID-19 : LA FRANCE ENFIN SUR LA BONNE VOIE ?

Vacances pour tous les élèves. C'est l'annonce en substance faite ce mercredi par Emmanuel Macron. La France, parmi les derniers grands pays d'Europe à garder ses écoles ouvertes, s'est donc résignée à les fermer. Une fermeture de trois semaines pour les maternelles et les primaires, au moins quatre pour les collèges et lycées. Pour le reste, l'ensemble du territoire passe sous le régime des restrictions déjà en vigueur dans 19 départements. Mais est-ce efficace et n'est-il pas déjà trop tard pour espérer une réouverture progressive en mai comme l'annonce d'ores et déjà le président ? Une émission préparée par Élise Duffau, Arnaud Le Pape et Morgane Minair. #DebatF24