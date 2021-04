LE DÉBAT - FRANCE - LOI SUR LA FIN DE VIE : CHOISIR SA MORT ?

C'est peu dire qu'elle divise l'opinion publique et la classe politique en France. La proposition de loi qui vise à légaliser l'euthanasie est censée être examinée ce jeudi à l'Assemblée nationale. Cependant le texte ouvrant droit à "une fin de vie libre et choisie" pour les personnes souffrant d'une pathologie incurable se heurte à un mur d'amendements. Plus de 3000 déposés, ce qui rend son examen sans doute impossible dans la limite de cette journée autorisée dans le cadre de la niche parlementaire. Choisir sa mort : débat impossible ?Une émission préparée par Élise Duffau, Louma Sanbar et Morgane Minair.#DebatF24