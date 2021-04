AstraZeneca en France : un vaccin ARN pour la seconde dose

La Haute autorité de santé (HAS) a recommandé vendredi de recourir aux vaccins à ARN messager (ARNm) contre le Covid-19 pour le rappel chez les personnes âgées de moins de 55 ans ayant reçu en première dose le Vaxzeria d'AstraZeneca, qui ne sont désormais plus éligibles à ce produit réservé aujourd'hui aux populations les plus âgées.