Pandémie de Covid-19 au Yémen : forte hausse des cas dans un pays en crise humanitaire

Vidéo par : Hanane SAÏDANI

Le Yémen est ravagé par la guerre depuis 2015 et désormais aussi par le Covid. A Taëz, la troisième ville du pays, on creuse à la main et à la pelleteuse des dizaines de tombes pour faire face à l'explosion des décès de la pandémie.