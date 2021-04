REPORTAGE

Au Bénin, le boom du coton ne profite pas à tout le monde

À quelques jours de la présidentielle au Bénin, les correspondants de France 24 se sont rendus dans le département des Collines, dans le centre du pays. À Savalou, le nombre de producteurs a doublé.Le Bénin est devenu le premier producteur de coton du continent et affiche un taux de croissance d'un peu plus de 6 %, le deuxième meilleur en Afrique subsaharienne. Mais le dernier rapport de la Banque mondiale pointe du doigt la question des répartition des richesses. La situation économique ne profiterait pas aux populations les plus vulnérables.