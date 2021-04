UNE SEMAINE DANS LE MONDE 9 AVRIL

Dans l’actualité en cette fin de semaine, la disparition du prince Philip duc d'Édimbourg à l'âge de 99 ans. Une semaine marquée aussi par les tensions ravivées entre l’Ukraine et la Russie. Un conflit au cœur du Donbass jusqu'à présent gelé depuis 2015. Dans le monde également, Washington et Téhéran ont renoué le dialogue par l'intermédiaire des Européens, en vue d'un accord sur le nucléaire iranien. Enfin, la Jordanie s'est trouvée ébranlée par une crise sans précédent : le prince Hamza a été placé en résidence surveillée, accusé de complot. Une émission préparée par Arnaud Le Pape et Morgane Minair.