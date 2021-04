LE DÉBAT - MORT D'IDRISS DÉBY : QUELLES CONSÉQUENCES POUR LA RÉGION ?

Le Débat de France 24 - mardi 20 avril 2021 © France 24

Vidéo par : Stéphanie ANTOINE Suivre

Tout juste réélu à la tête du Tchad pour un sixième mandat, Idriss Déby dirigeait d'une main de fer son pays depuis 30 ans. Il serait mort à la suite de blessures alors qu'il commandait son armée dans des combats contre des rebelles dans le nord du pays. Le gouvernement et l'Assemblée nationale ont été dissous suite à son décès. Le président tchadien était un indéfectible allié de la France au Sahel : elle "perd un ami courageux" a déclaré l'Élysée. Quelles sont les conséquences de la disparation du président tchadien pour le pays et pour la région ?Une émission préparée par Élise Duffau, Flore Simon et Morgane Minair.#DebatF24