LE DÉBAT - SOMMET CLIMAT : LE RETOUR DES ÉTATS-UNIS

Les États-Unis de retour dans la lutte contre le réchauffement climatique. Joe Biden organise un sommet virtuel sur le climat, une quarantaine de chefs d'État y participe dont le président chinois. La Chine et les États-Unis sont les deux premiers pays les plus pollueurs au monde. Malgré la pandémie, l'année 2020 a été la plus chaude de l'histoire moderne. Le président américain a fixé un nouvel objectif : réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici à 2030 par rapport à 2005. Il double donc la mise et incite le reste du monde à l'action.Une émission préparée par Élise Duffau, Flore Simon et Morgane Minair.#DebatF24