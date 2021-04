VIDEO

Dans le delta du fleuve Niger, un peuple de pêcheurs à la confluence des maux sahéliens

Fleuve Niger © Juliette Montilly

Vidéo par : Juliette MONTILLY Suivre

Le delta intérieur du Niger est un milieu écologique et humain exceptionnel et changeant. Mais les rythmes naturels qui ont réglé pendant des générations la coexistence de centaines de milliers de pêcheurs, d'agriculteurs et d'éleveurs sont remis en cause par d'autres changements: avancée du désert, épuisement de la ressource, intrusion des jihadistes dans les modes de vie ancestraux.