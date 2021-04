LE DÉBAT - MISSION ALPHA : EN ROUTE VERS LA STATION SPATIALE

Le lancement de la mission Alpha à bord de Space X a eu lieu à Cap Canaveral à 11h49 et deux secondes ! L'Européen Thomas Pesquet est à bord de cette capsule Crew Dragon avec trois autres astronautes, l'Américain Shane Kimbrough qui commande, l'Américaine Megan MacArthur chargée du pilotage et le japonais Akihiko Hoshide. Tous les quatre vont passer six mois dans la station spatiale internationale après 24 heures de voyage. La station spatiale se trouve à 400 km d'altitude. Dans trois mois, Thomas Pesquet prendra le commandement de la station. Il sera le premier Français à ce poste. Une émission préparée par Émilie Rubichon et Morgane Minair.