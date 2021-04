Covid-19 : la menace du variant indien

Le système sanitaire indien est débordé par une nouvelle vague d'infections attribuées en partie à la nouvelle variante "double mutant", connue sous le nom de B.1.617.Détecté pour la 1ère fois en octobre dans le centre de l'Inde, il s'est depuis propagé très rapidement et les épidémiologistes tentent de déterminer s’il s’avère plus dangereux ou plus contagieux que d’autres mutants découverts dans le monde. La croissance exponentielle du nombre de cas quotidiens en Inde est très préoccupante il semble que la flambée épidémique s'explique avant tout par le relâchement des gestes barrières et de gigantesques rassemblements organisés ces dernières semaines. De nombreux pays inquiets ont fermé leurs portes à l'Inde, suspendant temporairement leurs liaisons aériennes.