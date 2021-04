Hommage à la policière tuée à Rambouillet : émotion et recueillement

Vidéo par : Julie DUNGELHOEFF

Une cérémonie "sobre" à Rambouillet et un appel au rassemblement devant les commissariats et gendarmeries: lundi, citoyens et forces de l'ordre rendent hommage à Stéphanie Monfermé, l'agente administrative sauvagement assassinée vendredi par un Tunisien de 36 ans radicalisé.