Attaque au Burkina : des attaques jihadistes de plus en plus fréquentes

Vidéo par : Bangaly Touré

Les trois otages étrangers enlevés lundi au Burkina Faso, dont deux ressortissants espagnols et un ressortissant irlandais, ont été tués. Ces attaques jihadistes sont de plus en plus fréquentes, comme l'explique la journaliste de France 24 Virginie Hertz.