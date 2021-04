Au Burkina Faso, une "spirale de la violence" ces dernières années

Les trois otages étrangers enlevés lundi 26 avril au Burkina Faso, dont deux ressortissants espagnols et un ressortissant irlandais, sont morts. Ces trois ressortissants étrangers et une quatrième personne étaient portés disparus après une embuscade armée dans l'est du Burkina Faso contre une patrouille anti-braconnage.