LE DÉBAT - COVID-19 : L'INDE SUBMERGÉE

Le Débat de France 24 - mardi 27 avril 2021 © France 24

Vidéo par : Stéphanie ANTOINE Suivre

L'Inde submergée par la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19. Plus de 350 000 cas en 24 heures, un record. À New Delhi, les services d'urgence débordent, les hôpitaux n'ont plus d'oxygène. L'aide internationale d'urgence commence à arriver ce mardi. Plusieurs pays européens dont la France mais aussi les États-Unis se sont engagés à apporter une assistance à l'Inde. Comment expliquer une telle perte de contrôle de l'épidémie ? Est-ce à cause du variant indien ? Est-ce une mauvaise gestion politique de l'épidémie ?Une émission préparée par Élise Duffau, Flore Simon et Morgane Minair.#DebatF24