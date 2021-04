REPORTAGE

JO de Tokyo : au cœur de la préparation des skaters français en Californie

Vidéo par : Pierrick LEURENT

Après une longue attente, les Jeux olympiques de Tokyo débuteront finalement en juillet prochain. Parmi les nouvelles disciplines de cette édition, le skateboard. Une honneur qui est regardé avec suspicion par ses pratiquants car ce sport, né en Californie, a toujours véhiculé une image de liberté et d'anticonformisme. Dans l'équipe de France, si on prend cette compétition au sérieux, on refuse pour autant de se mettre la pression. Reportage de France 24 au cœur de leur préparation en Californie.