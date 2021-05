L'heure du déconfinement a sonné pour les collèges et lycées

Une semaine après les écoles, les collégiens et lycéens français font leur retour en présentiel en demi-jauge, lundi, sauf pour les élèves de 4e et 3e des quinze départements les plus touchés par la pandémie de Covid-19.