Covid-19 : la vaccination ouverte à tous "s'il reste des doses" dès le 12 mai

Tous les plus de 50 ans pourront se faire vacciner dès le 10 mai, au lieu du 15, et les doses disponibles en fin de journée seront ouvertes le lendemain aux plus de 18 ans, a annoncé jeudi Emmanuel Macron, afin d'accélérer la campagne vaccinale contre le Covid-19.