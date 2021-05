UNE SEMAINE DANS LE MONDE 7 MAI

Cette semaine dans le monde, le fondateur de Jeune Afrique Béchir Ben Yahmed est mort à 93 ans. Aux États-Unis, Joe Biden soutient la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid. Une annonce saluée par l'OMS et nombre d'États. Au Royaume-Uni, le parti conservateur remporte un premier fief travailliste lors d'élections locales. Enfin en Iran, l'ayatollah Ali Khamenei recadre publiquement le ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif, alors qu'il apparaissait comme le candidat le plus sérieux pour succéder à Hassan Rohani lors de l'élection présidentielle du 18 juin. Une émission préparée par Flore Simon et Morgane Minair.