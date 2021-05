Heurts à Jérusalem : des images de violences rares sur l'Esplanade des Mosquées

Vidéo par : Cécile GALLUCCIO

Quelque 175 Palestiniens et six policiers israéliens ont été blessés vendredi à Jérusalem-Est, dans l'un des plus importants heurts des dernières années survenus dans la ville sainte. Washington appelle au calme.