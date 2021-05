LE DÉBAT - ESCLAVAGE : JOURNÉE NATIONALE DE COMMÉMORATIONS EN FRANCE

C'est une page sombre de son Histoire que la France a décidé de regarder en face. Depuis 2006, le pays consacre la journée du 10 mai à la mémoire de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Une date qui ne doit rien au hasard : il y a 20 ans, le Sénat adoptait le texte définitif de la loi Taubira, par laquelle la France devint le premier et le seul pays au monde à déclarer la traite négrière "crime contre l'humanité". Comment transmettre aujourd'hui cette histoire, faire vivre la mémoire, mais aussi réparer les crimes du passé ?Une émission préparée par Mélissa Kalaydjian, Flore Simon et Morgane Minair.#DebatF24