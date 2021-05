Covid-19 : la Tunisie à court d'oxygène

La Tunisie a mis sur pied des hôpitaux de campagne et embauché des soignants, mais le pays a de plus en plus de mal à prendre en charge les malades du #Covid-19, et à trouver l'oxygène nécessaire pour les cas les plus graves.