Conflit israélo-palestinien : la plus grave flambée de violence depuis la guerre de Gaza de 2014

Plus de 1.000 roquettes tirées vers Israël, des frappes continues sur la bande de Gaza et au moins 55 morts: l'affrontement armé entre le Hamas et l'Etat hébreu ne donne aucun signe d'apaisement et fait craindre une "guerre à grande échelle". Maisons ravagées, voitures foudroyées, installation pétrolière touchée: Israël s'est réveillé aussi avec des dommages inégalés depuis la guerre de Gaza de 2014.