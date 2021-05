La pandémie de Covid-19 "aurait pu être évitée", selon des experts indépendants

Un rapport réalisé par des experts indépendants mandatés par l'Organisation mondiale de la santé, et publié mercredi, affirme que la pandémie de Covid-19 "aurait pu être évitée". En cause, "une myriade d'échecs, de lacunes et de retards".