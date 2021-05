LE DÉBAT - PROCHE-ORIENT : VERS UNE GUERRE À GRANDE ÉCHELLE ?

C'est désormais la crainte d'une guerre totale qui inquiète au Proche-Orient. L'intensification des tirs de roquettes du Hamas depuis Gaza ont coûté la vie à six Israéliens. Des tirs auxquels répondent les raids meurtriers de Tsahal - 53 morts dans l'enclave palestinienne. Les tensions apparues à Jérusalem-Est s'étendent désormais aux quartiers arabes israéliens ailleurs dans l'État hébreu. Le conflit a également fait ses premières victimes en Cisjordanie. Le retour au calme est-il encore possible ?Une émission préparée par Élise Duffau, Flore Simon et Morgane Minair.#DebatF24