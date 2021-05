Proche-Orient : des dirigeants du Hamas tués dans les frappes israéliennes

Plus de 1.000 roquettes tirées vers Israël, des frappes continues sur la bande de Gaza et au moins 62 morts depuis lundi : l'affrontement armé entre le Hamas et l'Etat hébreu ne donne mercredi aucun signe d'apaisement et fait craindre une "guerre à grande échelle". Les explications de Gwendoline Debono, correspondante France 24 à Jérusalem.