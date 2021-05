Crise politique au Mali : vers un remaniement du gouvernement

Le Premier ministre malien Moctar Ouane a présenté vendredi la démission de son gouvernement et a été chargé de former un nouveau cabinet de "large ouverture", dans un climat social dégradé et à moins d'un an d'importantes échéances électorales, a-t-on appris auprès de la présidence malienne. Les précisions d'Anne-Fleur Lespiaut, correspondante France 24 à Bamako.