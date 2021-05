CONFLIT ISRAÉLO-PALESTINIEN : VERS UNE NOUVELLE GUERRE CIVILE À PORTÉE MONDIALE ?

Une semaine dans le monde - vendredi 14 mai 2021 © France 24

Vidéo par : Raphaël KAHANE Suivre

Dans l'actualité cette semaine, le Proche-Orient s'est embrasé au risque d'une nouvelle guerre à Gaza. Les bombardements de l'armée israélienne ont déjà fait plus de 120 morts dans l'enclave palestinienne dont plus de 30 enfants. Une offensive de Tsahal en représailles aux salves de roquettes lancées vers Israël par le Hamas depuis lundi. Côté israélien, les tirs ont coûté la vie à huit personnes. Ce nouveau cycle de violences est le plus virulent que le Proche-Orient ait connu depuis le conflit israélo-palestinien de 2014. Va-t-on vers une nouvelle guerre civile à portée mondiale ?Une émission préparée par Émilie Lambert et Morgane Minair.