France Médias Mondes lance Entre, média européen vidéo dédié aux jeunes

ENTR, le dernier né du groupe France Médias Monde, a été lancé lundi 17 mai. Ce média 100 % vidéo s'adressera aux jeunes dans six langues et est le fruit d'une collaboration entre une dizaine de médias européens, dont France 24 et la chaîne allemande Deutsche Welle.