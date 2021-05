LE DÉBAT - ÉCONOMIES AFRICAINES : QUELLES SOLUTIONS POUR LA RELANCE ?

L'Afrique au cœur d'un sommet à Paris. Alors que la première journée ce lundi était consacrée au Soudan, mardi il sera question de la relance des économies africaines en présence de 17 dirigeants africains ainsi que de représentants du FMI et de la banque mondiale. L'objectif de ce sommet est de tenter d'accompagner ces économies mises à mal par un an de crise sanitaire, une crise qui a provoqué la première récession du continent africain en 25 ans. Que peut-on attendre de ce sommet ? Peut-on se passer de la Chine qui détiendrait aujourd'hui 40% de la dette africaine ?Une émission préparée par Mélissa Kalaydjian, Flore Simon et Morgane Minair.#DebatF24