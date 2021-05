Karim Benzema retrouve l'équipe de France, cinq ans et demi après sa dernière sélection - EURO-2021

Karim #Benzema retrouve l'équipe de France, cinq ans et demi après sa dernière sélection. Didier #Deschamps a livré mardi le nom des 26 Bleus qui joueront l'Euro-2021 du 11 juin au 11 juillet prochain. Parmi eux, les revenants Marcus Thuram et surtout #KarimBenzema, qui n'a plus joué avec l'équipe de France depuis 2015. Tout est oublié. Le sélectionneur Didier Deschamps a créé la surprise mardi 18 mai en convoquant, parmi les 26 joueurs appelés à disputer l'Euro de football (11 juin-11 juillet), l'attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, écarté de l'équipe de France depuis 2015 et sa mise en examen dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuen. L'avant-centre de 33 ans aux 81 sélections, dont la dernière remonte au 8 octobre 2015, fait partie de la liste dévoilée mardi, au même titre que le défenseur du Séville FC Jules Koundé, jamais appelé auparavant, et l'attaquant de Mönchengladbach Marcus Thuram (3 sélections). #football #Euro2021