LE DÉBAT - DETTE AFRICAINE : LA FAUTE DU COVID ?

Grande perdante de la pandémie de Covid-19, l'Afrique connaîtra la reprise économique la plus faible en 2021. Et pourtant, lorsqu'on regarde la situation de plus près, l'Afrique est aussi le continent qui offre les meilleures perspectives de croissance - à condition de retrouver le dynamisme d'avant-crise. C'est l'objectif du sommet consacré aux économies africaines qui s'achève ce soir à Paris. Une trentaine de dirigeants d'Europe et du continent étaient réunis autour d'Emmanuel Macron pour évoquer notamment les besoins en matière d'investissement et d'allègement de la dette.Une émission préparée par Mélissa Kalaydjian, Flore Simon et Morgane Minair.#DebatF24