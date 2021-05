LE DÉBAT - RÉOUVERTURE EN FRANCE : LES AFFAIRES REPRENNENT POUR DE BON ?

Le soleil a beau avoir joué à cache-cache avec les nuages une bonne partie de la journée à Paris, une ambiance estivale a régné dans la capitale comme ailleurs en France. Après presque sept mois passés rideaux baissés, les espaces extérieurs des restaurants ont rouvert, tout comme les musées, les cinémas et tous les commerces jugés "non essentiels". Des plaisirs simples de retour dans le quotidien des Français pour de bon ou s'agit-il juste d'un nouveau répit ? Faut-il continuer de se protéger et d'éviter les contacts non essentiels comme le préconise le gouvernement ?Une émission préparée par Mélissa Kalaydjian, Flore Simon et Morgane Minair.#DebatF24