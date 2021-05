Cessez-le-feu au Proche-Orient : une trêve après 11 jours de combats et 240 morts

Une semaine dans le monde (édition spéciale) - vendredi 21 mai 2021 © France 24

Vidéo par : Raphaël KAHANE Suivre

Au Proche-Orient, le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est entré en vigueur ce vendredi à 2h du matin. Pour la première fois en 10 jours, la journée s'achève sans que résonnent les sirènes d'alarme, signe de frappes imminentes de l'aviation israélienne ou de la chute de roquettes palestiniennes.Cette semaine également, l'Europe a dû faire face à une crise migratoire aussi soudaine qu'inattendue aux portes de l'enclave espagnole de Ceuta, frontalière au Maroc. Plus de 8 000 candidats à l'exil - dont de nombreux mineurs non accompagnés - sont arrivés à la nage ou en longeant la plage.Une émission préparée par Flore Simon et Morgane Minair.