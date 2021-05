Sommet du G20 : les grands labos promettent 3,5 milliards de doses de vaccin aux pays pauvres

Les producteurs de vaccins contre le Covid-19 Pfizer/BioNTech, Moderna et Johnson & Johnson se sont engagés vendredi au cours d'un sommet du G20 à fournir à prix coûtant ou réduit 3,5 milliards de doses aux pays les plus pauvres en 2021 et 2022.