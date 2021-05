Campagne anti-vaccin en France : des influenceurs payés pour dénigrer le vaccin Pfizer ?

Quand la désinformation tente de s'infiltrer dans la crise sanitaire. Des influenceurs français assurent avoir été contactés par une agence de communication anonyme dans le but de dénigrer, contre rémunération, le vaccin Pfizer-BionTech. A l'origine de la démarche, "Faze" une entreprise douteuse qui dit être basée au Royaume-Uni et qui refuse de dévoiler plus d'informations sur son client.