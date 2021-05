Le Débat - Mali : nouveau coup d'État ?

Le Débat de France 24 - mardi 25 mai 2021 © France 24

Vidéo par : Raphaël KAHANE Suivre

Nouveau coup d'État ou simple reprise en main ? Depuis 24 heures au Mali, l'armée - qui avait déjà renversé en août dernier le président élu - vient de démettre celui qu'elle avait mis en place pour lui succéder ainsi que son Premier ministre et son ministre de la Défense. Une situation qui inquiète à l'international : le Mali peut-il subir une nouvelle crise politique, lui qui n'arrive pas à endiguer l'insurrection jihadiste et se voit déjà gratifié du triste qualificatif d'État failli ?Une émission préparée par Élise Duffau, Flore Simon et Morgane Minair.#DebatF24