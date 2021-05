LE DÉBAT - Génocide au Rwanda : la France responsable mais pas complice ?

Vidéo par : Raphaël KAHANE Suivre

27 ans après le massacre de 800 000 personnes au Rwanda, Emmanuel Macron reconnait officiellement la responsabilité de la France dans le dernier des génocides du XXème siècle. "Une responsabilité accablante". Avec ces mots prononcés au mémorial de Gisozi, le président français entend sceller une fois pour toutes la réconciliation entre Paris et Kigali. La France responsable mais pas complice... Ces mots ont-ils "plus de valeur que des excuses" comme l'a salué le président rwandais Paul Kagame ?Une émission préparée par Élise Duffau, Flore Simon et Morgane Minair.#DebatF24