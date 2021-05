REPLAY - Le président rwandais Paul Kagame s'exprime depuis Kigali

Le président français se rend jeudi et vendredi au Rwanda pour tenter de normaliser des relations empoisonnées depuis plus d'un quart de siècle par le rôle de la France dans le génocide de 1994. Emmanuel Macron s'est exprimé un peu plus tôt ce jeudi dans un discours historique. Le président rwandais Paul Kagame s'exprime depuis Kigali.